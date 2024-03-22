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        İş yerine baskında kaçak üretim 20 ton etil alkol ele geçirildi

        MERSİN'de bir iş yerine yapılan baskında kaçak üretilen 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:35
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        İş yerine baskında kaçak üretim 20 ton etil alkol ele geçirildi
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        MERSİN'de bir iş yerine yapılan baskında kaçak üretilen 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesindeki 1 iş yerinde 2 kişinin üretim ve lisans belgesi olmadan etil alkol, AdBlue ve cam suyu imal edip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı. C.E. ile R.E. gözaltına alınırken, aramalarda 20 ton etil alkol, 4 adet üretim makinesi ve 11 adet saklama tankı ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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