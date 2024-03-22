Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal eden ve ticaretiyle uğraşanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde, 1 kilo 36 gram kokain, 136 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca ve 79 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
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