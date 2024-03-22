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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:50
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal eden ve ticaretiyle uğraşanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde, 1 kilo 36 gram kokain, 136 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca ve 79 fişek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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