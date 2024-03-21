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        Esnaf, down sendromlu Mehmet'in konvoy ile şehir turu hayalini gerçekleştirdi

        MERSİN'de Erdemli ilçesi esnafı, araçlarını süsleyip, konvoy oluşturarak şehir turu yaptırdıkları 'Başkan' lakaplı Down sendromlu Mehmet Ali Şavk'ın (33) hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:20
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        Esnaf, down sendromlu Mehmet'in konvoy ile şehir turu hayalini gerçekleştirdi
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        MERSİN'de Erdemli ilçesi esnafı, araçlarını süsleyip, konvoy oluşturarak şehir turu yaptırdıkları 'Başkan' lakaplı Down sendromlu Mehmet Ali Şavk'ın (33) hayalini gerçekleştirdi.

        Erdemli'de yaşayan 'Başkan' lakaplı Down sendromlu Mehmet Ali Şavk'ın araç konvoyu ile gezme hayali olduğunu öğrenen esnaf, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde sürpriz yaptı. Erdemli esnafı araçlarını süsleyip, konvoy oluşturduktan sonra Mehmet Ali Şavk'ı bir araca bindirerek şehir turu attırdı. Tur sırasında aracından ilçe halkını da selamlayan Şavk, mutlu bir gün geçirdi.

        'ONLAR, BİZLERİN DEĞERLERİ'

        Esnaf Mehmet Yıldız, "Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ilçemizin sevilen ve sayılan, varlığı ile bizleri mutlu eden 'Başkan' lakaplı Mehmet Ali Şavk kardeşimize güzel bir gün geçirtmek istedik. Başkanımız siyasi propaganda yapmayı, süslü arabalarla konvoy yapmayı çok sevdiğini bize söylemişti. Bizler de esnaf arkadaşlarla bir araya geldik ve bu isteğini gerçekleştirmek istedik. Araçlarımızı süsledik, temsili makam aracı ayarladık ve konvoy yaparak şehir turu attık. Onun mutluluğu ve sevinci görülmeye değerdi. Onlar, bizlerin değerleri. Onlara her zaman sahip çıkıp, mutlu olmalarını sağlamalıyız. Bizler de bu organizasyondan çok mutlu olduk. Mehmet Ali Şavk başkanımıza sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" dedi. Mehmet Ali Şavk ise organizasyonu yapan esnafa teşekkür ederek "Çok mutlu oldum. Konvoy yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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