Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar lirayı aştı (3)

BAKANKACIR, 'KALKINMA AJANSI MERSİN PROJELERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Kalkınma Ajansı Mersin Projeleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Kacır, "Bugün Mersin'e değer katacak 19 projemizi Çukurova Kalkınma Ajansımız eliyle hayata geçiriyoruz. 22 yıldır durmadan, yorulmadan tüm kadrolarımızla birlikte önümüze vizyoner yeni hedefler, projeler ve programlar koymaya devam ediyoruz. Ülke ekonomimizin lokomotif şehirlerinden Mersin'imizi yatırım teşvikleriyle kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Son 22 yılda şehrimizdeki yeni ya da ilave yatırımlar için 2 bin 483 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 371 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 51 bin 300 nitelikli istihdamın önünü açtık. Şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi için 5 yeni organize sanayi bölgesi ve 2 endüstri bölgesi kurduk. 24 bin 500 ilave istihdam oluşturduk. Şehirlerimizin kalkınmasının, sürdürülebilir büyümesinin teminatı KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Mersin'imizde 2002 yılına kadar parmakla sayılabilecek kadar az KOBİ'miz, KOSGEB desteklerinden yararlanabiliyorken, son 22 yılda 28 bin işletmeye 3,7 milyar lira ile destek verdik. Şehrimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında büyümesine devam ederken katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını güçlendirmek için 2 teknopark, 11 Ar-Ge merkezi ve 1 tasarım merkezini şehrimize kazandırdık. Firmalarımızın Ar-Ge ve teknoloji odaklı projelerine 2,8 milyar lira destek sunduk. Bilimsel araştırma ve Ar-Ge kapasitesini güçlendirmek üzere TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 444 projeye ve 823 bilim insanına 1,3 milyar lira kaynak sağladık" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Çukurova Kalkınma Ajansı ile kentin ekonomisini, üretimini, istihdamını artırmaya, kalkındırmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.