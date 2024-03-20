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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Mersin'de konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz belediyeciliği hem etkin hem de temiz yaparız. 'Bizim belediyeciliğimiz iki sağlam sütun üzerinde yükselen bir belediyecilik olur' diyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:57
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Mersin'de konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz belediyeciliği hem etkin hem de temiz yaparız. 'Bizim belediyeciliğimiz iki sağlam sütun üzerinde yükselen bir belediyecilik olur' diyoruz." dedi.

        Babacan, Kuyuluk mevkiinde partililerce karşılandı. Burada gazetecilere açıklama yapan Babacan, süreç içerisinde birçok il ve ilçede seçim çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Partilerinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kadar yoğun çalışma içerisinde olacağını dile getiren Babacan, 81 ilde kendi adayları ve logolarıyla seçime gideceklerini ifade etti.

        Babacan, Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili en geniş hazırlığı yapan siyasi parti olduklarını belirterek, "Bundan 2 sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı bütün açıklığıyla ortaya koyduk. Belediyecilik ve şehircilik nedir, bütün detaylarıyla ortaya koyduk. Bu çalışmamız bugüne kadar takdir toplayan, işi bilen uzmanların hakkını teslim ettiği çalışma olarak kayıtlarda." diye konuştu.

        Belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesi yayınladıklarını anımsatan Babacan, "Biz belediyeciliği hem etkin hem de temiz yaparız. 'Bizim belediyeciliğimiz iki sağlam sütun üzerinde yükselen bir belediyecilik olur' diyoruz. Bu şekilde seçimlere hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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