Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu iki ilçedeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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