Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu iki ilçedeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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