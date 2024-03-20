Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 08:41 Güncelleme: 20.03.2024 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu iki ilçedeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

        Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

        Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)
        Emekli polis, eşi için başladığı ahşap eşya yapımını gelir kapısına dönüştü...
        Emekli polis, eşi için başladığı ahşap eşya yapımını gelir kapısına dönüştü...
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı