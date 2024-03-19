Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinde ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinde ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığıyla uğraşan şüphelinin müşteri arayışında olduğu tespit edildi.
Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek, 70 fişek ile 150 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
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