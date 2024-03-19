Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirdi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle ekipler baskın yaptıkları adreslerde 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalışmalar kapsamında ekipler bazı şüphelilerin örgüte karşı muhalif gördükleri kişileri tehdit ettiğini, seçim irtibat bürolarının açılışı sırasında örgüt lehine slogan attığını ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.