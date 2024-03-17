Hatayspor - Samsunspor: 3-0
STAT:MersinHAKEMLER: Burak Şeker, Murat Ergin, Abdullah Uğur SarıHATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Recep Burak Yılmaz), Kilama, Maksimovic, Ghoulam (Dk.
STAT:Mersin
HAKEMLER: Burak Şeker, Murat Ergin, Abdullah Uğur Sarı
HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Recep Burak Yılmaz), Kilama, Maksimovic, Ghoulam (Dk. 88 Cemali Sertel), Massanga, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Görkem Sağlam), Rivas, Rui Pedro (Dk. 56 Dele-Bashiru), Doğukan Sinik (Dk. 56 Boudjemaa), Strandberg
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 27 Van Drongelen), Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimata), Osman Çelik (Dk. 46 Benasser), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 65 Muja), Holse, Raman (Dk. 74 Fofana)
GOLLER: Dk. 3 Strandberg, Dk. 89 Dele-Bashiru, Dk. 90+2 Rivas (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Kerim Alıcı, Ghoulam, Erce Kardeşler, Maksimoviç (Hatayspor), Emre Kılınç (Samsunspor)
Süper Lig'in 30’uncu haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Samsunspor’u 3-0 mağlup etti.
3’üncü dakikada Doğukan Sinik’in rakip ceza sahasına gönderdiği topu şık bir şekilde kontrol edip önüne alan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
10’uncu dakikada Kilama’nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Kerim Alıcı’nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
71’inci dakikada rakip takım oyuncusunun uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Görkem Sağlam’ın sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
90’ıncı dakikada takım arkadaşı Rivas’ın pasıyla soldan rakip ceza alanına giren Dele-Bashiru’nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
90+2’nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Dele-Bashiru’nun pasında topla buluşan Rivas, düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.
Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.
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