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        Mersin'de sıcak hava; Kızkalesi'nde denize girdiler

        MERSİN'inErdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:50
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        Mersin'de sıcak hava; Kızkalesi'nde denize girdiler
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        MERSİN'inErdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi.

        Tarihi Kızkalesi'ne hafta sonu tatili için gelen yerli ve yabancı turistler, bölgeyi hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü bölgede, turistler güneşlenip, denize girdi. Bazıları da su sporları yaparak vakit geçirdi. şezlonga uzanıp kitap okuyarak vakit geçiren Hollandalı Mia Jan Besseling, "Mersin çok güzel, Kızkalesi çok güzel, deniz çok güzel" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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