Hatayspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 30 puan toplayan ve 18. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde 40 gol gördü.

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