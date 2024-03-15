Mersin'de kayan toprağın altında kalan harita teknisyeni öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayan toprağın altında kalan harita teknisyeni hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayan toprağın altında kalan harita teknisyeni hayatını kaybetti.
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde harita teknisyeni olarak görev yapan Barış Sarı (37), bölgede çalışma yaparken toprak kayması meydana geldi.
Sarı'nın toprak altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı kurtarılamadı.
Sarı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.