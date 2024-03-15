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        Mut'ta hatıra bahçesi oluşturuldu

        Mersin'in Mut ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü anısına oluşturulan hatıra bahçesine 650 fide dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:12
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        Mut'ta hatıra bahçesi oluşturuldu
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        Mersin'in Mut ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü anısına oluşturulan hatıra bahçesine 650 fide dikildi.

        Mut Orman İşletme Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılması planlanırken sağanak nedeniyle ertelenen etkinlik, Palantepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan kadınlar, 500 lavanta ve 150 biberiye fidesini toprakla buluşturdu.

        Orman İşletme Müdürü Utku Danış, Dünya Kadınlar Günü'nü güzel bir bahçe oluşturarak kutlamak istediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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