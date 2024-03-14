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        Cumhur İttifakı'nın Akdeniz Belediye Başkan adayı Gültak, esnafla buluştu

        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:03
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        Cumhur İttifakı'nın Akdeniz Belediye Başkan adayı Gültak, esnafla buluştu
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        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnafla bir araya geldi.

        Cumhur İttifakı'nın Akdeniz Belediye Başkan adayı Gültak, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve teşkilat yöneticileriyle Çay Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Gültak, projelerini anlattı.

        Gültak, kentsel dönüşüm atağını sürdüreceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönem için alacağımız 5 yıllık vize sayesinde başta Çay olmak üzere Çilek, Turgutreis, Bahçe ve Barış mahallelerimizde 1200 civarında konutla kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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