Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi 17 Mart Pazar günü Mersin'de konuk edeceği Samsunspor hazırlıkları kapsamında Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

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