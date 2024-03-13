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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 19:49 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:56
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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi 17 Mart Pazar günü Mersin'de konuk edeceği Samsunspor hazırlıkları kapsamında Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.

        Basına kapalı antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

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