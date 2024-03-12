Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kız öğrencileri istismar eden müdür yardımcısı tutuklandı

        MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, bir ortaokulda 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 21:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kız öğrencileri istismar eden müdür yardımcısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, bir ortaokulda 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı E.Ö., tutuklandı.

        Merkez Toroslar ilçesinde bulunan Candan Merzeci Ortaokulu'nun müdürü, 29 Şubat’ta okullarında cinsel istismar olayı yaşandığı ihbarında bulundu. Müdür yardımcısı E.Ö.'nün kız öğrenciye istismarda bulunduğu iddiasıyla okula gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kameraları incelemeye aldı. Okuldaki güvenlik kameralarının incelendiği sırada polislerin yanına gelen 4 kız öğrenci, müdür yardımcısı E.Ö.'nün 1 yıldır kendilerine de istismarda bulunduğunu söyledi. 5 kız öğrenci, ifadeleri alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü. Mağdur 5 çocuk, Çocuk İzleme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilirken, E.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar ve cinsel taciz' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları

        Benzer Haberler

        Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla okulun müdür yardımcısı tu...
        Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla okulun müdür yardımcısı tu...
        3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı; hırsızlık kamer...
        3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı; hırsızlık kamer...
        Mersin'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
        Mersin'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek
        Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı