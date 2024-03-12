Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişi takibe alındı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.