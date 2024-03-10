Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:19 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        K.B.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Hacı Sabancı Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde H.G.K. ile N.Ç'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen H.G.K. ve N.Ç. ağır ağırlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan N.Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, sürücü K.B.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Mersin'de su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mersin'de su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        AKAMİB bünyesinde şubatta 77 milyon 254 bin dolarlık dış satım yapıldı
        AKAMİB bünyesinde şubatta 77 milyon 254 bin dolarlık dış satım yapıldı
        Silifke'de "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" yapıldı
        Silifke'de "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" yapıldı
        Ramazan sofralarının tescilli lezzeti kerebiç, kadınlara gelir kapısı oluyo...
        Ramazan sofralarının tescilli lezzeti kerebiç, kadınlara gelir kapısı oluyo...
        Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün acılı annesi, kızının gelinliğini benzin...
        Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün acılı annesi, kızının gelinliğini benzin...
        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı
        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı