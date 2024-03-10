Mersin'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
K.B.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Hacı Sabancı Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde H.G.K. ile N.Ç'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen H.G.K. ve N.Ç. ağır ağırlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan N.Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, sürücü K.B.D'yi gözaltına aldı.
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