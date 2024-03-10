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        Ramazan sofralarının tescilli lezzeti kerebiç, kadınlara gelir kapısı oluyor

        Mersin'in coğrafi işaret tescilli lezzeti kerebiç, ramazan sofralarını tatlandırmasının yanı sıra kadınlara da ek gelir kapısı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:10
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        Ramazan sofralarının tescilli lezzeti kerebiç, kadınlara gelir kapısı oluyor
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        Mersin'in coğrafi işaret tescilli lezzeti kerebiç, ramazan sofralarını tatlandırmasının yanı sıra kadınlara da ek gelir kapısı oluyor.

        İrmik, yağ, karbonat ve şekerin yoğrulmasıyla hazırlanan, içerisine fıstık veya ceviz konularak lezzetlendirilen kerebiç, ramazan sofralarının tercih edilen tatlılar arasında yerini alıyor.

        Akdeniz ilçesinde yaşayan kadınlar da iftar ve sahur soflarının aranan lezzetini yapmak için her gün sabahın ilk ışıklarıyla soluğu kerebiç imalathanelerinde alıyor.

        Aile bütçelerine katkı sağlamak için çalışan kadınların, ramazan dolayısıyla mesaisi yoğun geçiyor.

        Kerebiç ustası Zeynep İzgi, AA muhabirine, 24 yıldır tescilli lezzeti yaptığını anlattı.

        Ramazan dolayısıyla işlerinin yoğun olduğunu belirten İzgi, "İşimiz gururumuz. İlgi çok fazla. Vazgeçilmez bir tatlı, aşığı çok. İçinde katkı maddesi yok, her şey doğal. Ramazana özgü. Diğer zamanlarda saat 10.00-11.00 gibi işimizi bitirip gidiyorduk. Ramazanda gün boyunca yapıyoruz." diye konuştu.

        İzgi, doğallığı ve hafifliği dolayısıyla tercih edilen kerebiçi, kargoyla Türkiye'nin çok sayıda şehrine gönderdiklerini belirtti.

        Yıllardır işini severek yaptığını ve bu sayede gelir elde ettiğini anlatan İzgi, şöyle konuştu:

        "Kadınlar bu işi yaparak geçimlerini sağlıyor. Evimize katkı sağlıyoruz. Çocuklarımı bu iş sayesinde okuttum, askere gönderdim, evlendirdim. Hayatımdaki en büyük etkenim bu iş oldu. Herkes yapabilir. İnsanlar evde oturup sıkılacağına, gelip hem kendini hem de maddi imkanını rahatlatır."

        Özgül Karataş da 2019'da yakınının önerisiyle bu işe başladığını ve bu sayede gelir elde ettiğini söyledi.

        İmalathanede titizlikle ve büyük bir keyifle çalıştıklarını anlatan Karataş, "Birçok kadın arkadaşımız bu imalathanelerden ekmek yiyor. Gücümün yettiği kadar çalışmayı düşünüyorum. 11 ay daha sakin, bu bir ay ramazan dolayısıyla yoğun geçiyor." dedi.

        Karataş, emeklerinin karşılığında 600 lira yevmiye aldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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