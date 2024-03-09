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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan projelerini tanıttı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Şunu gördük, DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi bir ittifak kurmuş. Biz şu ana kadar Türkiye'de oynanan oyunları bozduk. Bütün seçimlerde galip geldik. Türkiye'de, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da bu oyunlar bozulacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:02 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:07
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan projelerini tanıttı
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Şunu gördük, DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi bir ittifak kurmuş. Biz şu ana kadar Türkiye'de oynanan oyunları bozduk. Bütün seçimlerde galip geldik. Türkiye'de, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da bu oyunlar bozulacaktır." dedi.

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen programda, "Cumhuriyetin 100. yılında Mersin'e 100 Proje Lansmanı"nı gerçekleştirdi.

        Programa katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, geçen seçim yarıştıkları Millet İttifakı'nın dağıldığını belirtti.

        Karşılarındaki ittifakın dağıldıktan sonra birbirlerini suçladığını aktaran Yıldırım, geçen seçimlerde oynanan oyunları bozduklarını söyledi.

        Bu seçimde yeni bir ittifakın olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Cumhur İttifakı var bir de sonradan anladığımız, çözdüğümüz kent uzlaşısı diye bir şey çıktı. Bu kent uzlaşısı nedir diye baktığımızda modern bir kelime, terim. Türk Dil Kurumunda karşılığı yok. DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanları arasında kurulmuş bir ittifak ama gizlenen bir ittifak, adı gizleniyor. Şunu gördük, DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisinin üst yönetimi bir ittifak kurmuş. Biz şu ana kadar Türkiye'de oynanan oyunları bozduk. Bütün seçimlerde galip geldik. Türkiye'de, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da bu oyunlar bozulacaktır. Türk milleti, bizim insanımız feraset sahibidir."

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de lojistik, turizm ve tarım alanında önemli görevler üstlenen Mersin'in tanınmayı hak ettiğini belirtti.

        Mersin'in hizmetle ve yatırımlarla önemli merkezlerden biri haline geleceğini aktaran Nebati, "Mersin'in tek bir eksiği var. Bu eksik de merkezi hükümetle bir arada yürüyecek, birlikte hareket edecek, hizmet sadece aşkla yapılır anlayışıyla hareket edecek bir belediye başkanına ihtiyaç var. Görülüyor ki, Mersin hazır. Mersin Serdar kardeşimi karşılamaya hazır." diye konuştu.

        - 100 projesini tanıttı

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, kente hizmetkar olmak için geleceklerini söyledi.

        En iyi hizmeti sunmak için canla başla çalıştıklarını aktaran Soydan, tek gayelerinin gerçek, gönül ve üretken belediyecilikle Mersin'i ilk 5 şehir arasına getirmek olduğunu ifade etti.

        Raylı sistem projesiyle ilgili bilgi veren Soydan, kentin daha önce metro projesinin bulunduğunu ve takip edilen süreçleriyle bu projenin uygulanabilir halde olduğunu belirtti.

        Kentte vatandaşlara bahane üretmeyeceklerini dile getiren Soydan, "Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu diyerek çeşitli bahanelerle bu proje çıkmaz hal aldı. Ulaşım Master Planı'nı yeniden gözden geçirerek projeyi bataklıktan kurtarıp, çekip hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

        Göreve geldiklerinde su fiyatlarını ilk etapta yüzde 50 düşüreceklerini anlatan Soydan, daha sonra emeklilere indirimli su hizmeti sağlayacaklarını söyledi.

        Serdar Soydan, konuşmasının devamında birçok alanı kapsayan diğer projelerini tanıttı.

        Programa, eski bakanlardan Zafer Çağlayan, milletvekilleri, belediye başkan adayları ve diğer ilgililer katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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