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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:08
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Almina Kocabaş, Batuhan Mert Gül

        İlkem Yapı Tarsus Spor: Palenikova 18, Cave 16, Davis 2, Yağmur Bul 2, Robinson 26, Kübra Erat 3, Büşra Akgün 12, Merve Aygül Bostancı

        Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 10, Carter 35, Eda Şahin 8, Wallace 16, Fluker 18, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik

        1. Periyot: 22-20

        Devre: 34-37

        3. Periyot: 60-66

        MERSİN

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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