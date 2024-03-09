ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Almina Kocabaş, Batuhan Mert Gül
İlkem Yapı Tarsus Spor: Palenikova 18, Cave 16, Davis 2, Yağmur Bul 2, Robinson 26, Kübra Erat 3, Büşra Akgün 12, Merve Aygül Bostancı
Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 10, Carter 35, Eda Şahin 8, Wallace 16, Fluker 18, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik
1. Periyot: 22-20
Devre: 34-37
3. Periyot: 60-66
MERSİN
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