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        Ramazan ayında kronik hastalığı olanlara ilaç uyarısı

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:37
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        Ramazan ayında kronik hastalığı olanlara ilaç uyarısı
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        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi.

        Canacankatan, gazetecilere, ramazan ayında kronik hastaların ilaç kullanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Tüm hastalıkların tedavisinde hasta hekim uyumunun son derece önem taşıdığını belirten Canacankatan, "Tansiyon hastaları, 'ilaçlarımı kullanıyorum, rahatlıkla oruç tutabilirim' düşüncesine kapılmamalıdır. Hekimlerine başvurarak ilaç kullanımını kontrol altında tutmalılar. Kronik hastalığı olan vatandaşlarda hekimlerinden onay aldıktan sonra bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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