Ramazan ayında kronik hastalığı olanlara ilaç uyarısı

Tüm hastalıkların tedavisinde hasta hekim uyumunun son derece önem taşıdığını belirten Canacankatan, "Tansiyon hastaları, 'ilaçlarımı kullanıyorum, rahatlıkla oruç tutabilirim' düşüncesine kapılmamalıdır. Hekimlerine başvurarak ilaç kullanımını kontrol altında tutmalılar. Kronik hastalığı olan vatandaşlarda hekimlerinden onay aldıktan sonra bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabilir." diye konuştu.

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