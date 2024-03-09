Mersin'de Dünya Kadınlar Günü Tenis Turnuvası yapıldı

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen tenis turnuvası başladı.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünce organize edilen turnuvaya 14 kategoriden 350 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşma yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, her zaman kadınların yanında olduklarını belirtti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da hayatın her alanında yer alan kadınların sporda da büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki turnuva, 20 Nisan'da sona erecek.