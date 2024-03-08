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        Köroğlu Balesi, CRR'de sanatseverlerle buluşacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı ile Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun katkıları; Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş koreografisiyle bale sahnesine taşınan halk ozanı ve efsane Türk kahramanı Köroğlu'nun hikayesi, 10 Mart ve 7 Nisan'da CRR'de sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:40
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        Köroğlu Balesi, CRR'de sanatseverlerle buluşacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı ile Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun katkıları; Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş koreografisiyle bale sahnesine taşınan halk ozanı ve efsane Türk kahramanı Köroğlu'nun hikayesi, 10 Mart ve 7 Nisan’da CRR’de sanatseverlerle buluşuyor.

        Ceren Türkmenoğlu'nun bestesi, Erberk Eryılmaz'ın orkestra şefliğiyle müzikal bir şölene dönüşen eser, Barbaros Şansal'ın kostüm, Gökçe Sönmemiş'in ışık tasarımıyla güçlü görsel bir anlatıma bürünerek yeniden efsaneleşiyor. Köroğlu Balesi projesi ile Türk kültürünün ve sanatının gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen İBB, bir yandan geçmişle bağı güçlendirirken, diğer yandan sanatın evrensel diliyle gelecek nesille köprüler kurmayı amaçlıyor.

        KÖROĞLU EFSANESİ’NİN SAHNEDEKİ KAHRAMANLARI

        Sahnede, Köroğlu karakterini canlandıran Mehmet Nuri Arkan, güçlü performansıyla hikayenin ruhunu izleyicilere aktarıyor. Telli Nigar rolünde, Deniz Kılınç Tunçeli'nin zarif dansı, esere aşkın ve nezaketin dokunuşunu ekliyor. Koreograf Erhan Güzel sahnede Kurt Ali olarak şiirsel bir performans sergilerken, Yücel Emre Kaynarsu ise otorite ve gücün simgesi Bolu Beyi olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

        Kötü adamlar rolünde, Bahadır Ovacıklı, Berkay Saraçoğlu ve Çağatay Özmen; hikayenin çatışmasını artırıyor. Sahnede ayrıca Olcay Tunçeli, Ece Süzgen, Ege Timoçin, Elenay Bacı, Eyşan Duru Öztürk, İlayda Ulaş, Nehir Taşçı, Sena Önel, Zeynep Melek Yaşar, Zeynep Sude Taşdelen, Agit İşcan, Civan Kutluay, Efe Pişkin, Murat Gazi Öztekin, Necmettin Efe Tezel ve Serkan Öztürk kolektif bir enerji ve uyum sergiliyor.

        BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİNE

        Köroğlu Destanı, Ruşen Ali ve babası Koca Yusuf'un Bolu Beyi ile olan mücadelesini ele alır. Halk ozanı Köroğlu (Ruşen Ali), 16’ncı yüzyılda yaşamış ve haksızlığa, zulme karşı durmuş bir kahraman olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bu destansı hikaye, Yaşar Kemal'in "Üç Anadolu Efsanesi" adlı eseriyle edebiyatımıza kazandırılmış, Köroğlu'nun yiğitliği, adalet arayışı ve halkına olan bağlılığı nesiller boyu anlatılagelmiştir.

        Köroğlu Balesi, 10 Mart ve 7 Nisan’da matine – suare olmak üzere dört gösterimle sanatseverlerle buluşacak.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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