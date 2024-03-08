Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün tabutunu kadınlar taşıdı (2)

ANNESİ:BU OLAY BAŞKASININ BAŞINA GELSEYDİ MERVEGÜL EN BAŞTA YÜRÜRDÜ

Eski eski eşi polis memuru Mustafa Yıldır tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in cinayete kurban gittiği yerde bir araya gelen kadınlar, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup yürüyüş yaptı. Kadınlar yürüyüşte, 'Merve bizim isyanımızdır', 'Kadına kalkan eller kırılsın', 'Kadınlar anneler ölümsüzdür', 'Mervegül Bayer ölümsüzdür' ve 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları attı. Burada kadınlar adına açıklama yapan Bayer'in arkadaşı Fulya Karacan, “Mervegül kadın cinayetlerine karşıydı. Bunun için çok mücadele etti. Özgecan vefat ettiğinde önde giden, bize önderlik edendi. Ama o da bir kadın cinayetine kurban gitti. Sana başsağlığı dileyemiyorum. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Acını paylaşıyoruz. Çok üzgünüz. Rabb’im sana sabır versin” dedi.

Mervegül Bayer7in annesi Hatice Kurt ise kızının kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini belirterek, “Bu olay başkasını başına gelseydi Mervegül en başta yürüyenlerden olacaktır. O ölmedi, şehit oldu. Ben şehit gözüyle görüyorum” diye konuştu.