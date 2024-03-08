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        Mersin Adliyesinde 'güvenlikli bekleme salonu'ndan' firar ile ilgili açıklama

        MERSİN'de adliyede duruşmalara getirilen hükümlü veya tutukluların mahkeme öncesi konuldukları 'güvenlikli bekleme salonu'ndan 2 hükümlünün firar etmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 00:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:05
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        Mersin Adliyesinde 'güvenlikli bekleme salonu'ndan' firar ile ilgili açıklama
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        MERSİN’de adliyede duruşmalara getirilen hükümlü veya tutukluların mahkeme öncesi konuldukları ‘güvenlikli bekleme salonu’ndan 2 hükümlünün firar etmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Firarilerden birinin yakalandığı belirtilen açıklama, konu ile ilgili yürütülen soruşturmada hükümlülerin firar etmesine yardım ettiği iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

        Mersin’de geçen salı meydana gelen olayda, cezaevinde bulunan H.A. ve A.Y. duruşma için Mersin Adliyesi'ne getirildi. Hükümlüler görevli jandarma personelinin başka bir görev kapsamında yerinden ayrılması nedeniyle konuldukları ‘güvenlikli bekleme salonu’ndan, kapının kilit kısmını duvardan sökerek firar etti. Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Açıklamada, firar eden hükümlülerden A.Y.’nin yakalandığı, H.A.’nın ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

        Ayrıca hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G.’nin ‘hükümlünün kaçmasına imkan sağlama’ suçundan tutuklandığı, görevli jandarma personeli hakkında ise adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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