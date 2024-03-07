Mersin'den Gazze'ye insani yardım gamisi yola çıktı

TÜRK Kızılay tarafından hazırlanan 2 bin 737 tonluk insanı yardım malzemesini Gazze halkına ulaştıracak olan 7’nci iyilik gemisi, Uluslararası Mersin Limanı’ndan Mısır’a uğurlandı.

Liman yerleşkesindeki gemi uğurlama töreninde Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yer aldı. Gazze’ye bugüne kadar 12 uçak ve 6 insani yardım gemisinin gönderildiğini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, 7’nci gemide 110 bin gıda kolisi, 620 ton un, 14 TIR dolusu su, kıyafet, tıbbi malzeme, bebek bezi ve 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil mutfakların bulunduğunu söyledi. Bu geminin Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, iyiliğini ve duasını taşıdığını vurgulayan Yılmaz, “Bizler de bu iyiliğin emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz. Yardımlar ilk önce Mısır El-Ariş Limanı’na, oradan TIR’larla Gazze’ye ulaşacak. Yardımların uzun süreli ve sürekli yapılması son derece önemli. Gemimiz yükünü boşalttıktan sonra yardımlarla tekrar yüklenecek ve yeniden gönderilecek” dedi.

8’İNCİ GEMİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Gazze’deki sorunun sadece İslam dünyasını değil, insanlığın vicdanını karartan büyük bir trajedi olduğunu söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise “Türkiye’deki bütün insanlar bu dram karşısında büyük bir acı ve Gazze için bir şey yapamamanın hüznünü yaşıyor. Gemimizdeki 75 binin üzerinde paketin içinde, ısıtmaya ve pişirmeye gerek kalmadan tüketilebilecek çorba, pilav, etli kuru fasulye gibi 28 adet hazır gıda maddesi bulunuyor. 75 bin gıda kolisini daha bu ayın sonlarına doğru gidecek 8’inci iyilik gemisiyle uğurlayacağız. O gemiye 2 adet tam donanımlı ambulans da bulundurmak istiyoruz” diye konuştu. Mazlumlara yardım elini uzatmak için iyiliklerin çoğaltılması gerektiğine dikkat çeken Mahmut Asmalı, fiili desteklerin artırılması noktasında çağrı yaptı. Konuşmaların ardından yaklaşık 5 bin paletlik 2 bin 737 ton ağırlığındaki insani yardım malzemelerini taşıyan gemi, Mısır’a uğurlandı.