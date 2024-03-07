Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı

        Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

        Türk Kızılay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliğiyle temin edilen hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye, barınma malzemeleri, tıbbi ve bebek malzemeleri "MARIN" adlı gemiye yüklendi.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, uğurlama töreninde, Gazze'ye içerisinde temel ihtiyaç malzemesi olan en büyük gemiyi göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Bugüne kadar Gazze için Türkiye'den 12 uçak ve 6 gemi gittiğini dile getiren Yılmaz, bugün uğurlanan gemide yardımların en büyüğünün olduğunu kaydetti.

        MÜSİAD'ın ramazan öncesinde anlamlı bir kampanya başlattığını aktaran Yılmaz, "Bu gemi Türk Kızılayın değil, bu İyilik Gemisi. Bu gemi, Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, doğasını, iyiliğini taşıyor. 3 günde ilk önce Mısır'ın El Ariş Limanı'na, oradan da tırlara yüklenerek Gazze'ye bu emanetlerin ulaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

        Fatma Meriç Yılmaz, bu yardımların uzun süreli ve sürekli yapılmasının önemini anlattı.

        Yardımların takipçisi olacaklarına değinen Yılmaz, "Bu gemi orada boşaltıldıktan sonra burada tekrar yüklenilecek ve gönderilecek. Oraya giden tüm emanetlerimizin de sonuna kadar takipçisi olacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Yardımlar orada tırlara yüklenecek ve Refah Kapısı'ndan içeriye kadar uğurlayacaklar." ifadelerini kullandı.

        - "Gazze'de şu anda insanlar suya, ilaca ulaşamıyor"

        Yılmaz, ramazanda hem Gazze'ye hem de deprem bölgesine yardımların devam edeceğini vurguladı.

        Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Gazze'de şu anda insanlar suya, ilaca ulaşamıyorlar. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Biz, bir taraftan deprem bölgemizdeki vatandaşlarımızın elini bırakmayacağız. Orada yine sofralar kuracağız. Büyük iftar sofraları, şenlikli ramazan geceleri, sahur geceleri yaşayacağız. Bir taraftan da Gazze'ye de 'biz sizi unutmadık' demeye, en azından yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz."

        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Gazze'de çok büyük dram ve trajedi yaşandığını ifade etti.

        Gazze'ye yardımların devam edeceğini aktaran Asmalı, "İyiliği çoğaltmamız lazım. Orada gerçekten çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Orayı dualarımızda unutmuyoruz. Oradaki kardeşlerimize fiili destek mahiyetinde şu an gıda gidiyor. Yarın belki barış, ateşkes sağlanır, huzur gelir. Ondan sonra da oranın inşası noktasında da yardımlarımızı devam ettirelim." diye konuştu.

        Asmalı, gıda yardımlarının sorunsuz şekilde Gazze'ye gittiğini belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Aralarındaki son diyaloğu anlattı
        Aralarındaki son diyaloğu anlattı
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic

        Benzer Haberler

        Polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti
        Polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti
        İki çocuk annesi, ön yargıları yıkıp vinç operatörü oldu
        İki çocuk annesi, ön yargıları yıkıp vinç operatörü oldu
        Mersin'de eski karısını tabancayla öldüren kişi hayatına son verdi
        Mersin'de eski karısını tabancayla öldüren kişi hayatına son verdi
        Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
        Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
        ÇBK Mersin, Final Four'da
        ÇBK Mersin, Final Four'da
        ÇBK Mersin - Zaragoza: 86-63
        ÇBK Mersin - Zaragoza: 86-63