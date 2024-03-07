Mersin'de eski karısını tabancayla öldüren kişi hayatına son verdi

Bayer'e tabancayla ateş eden Yıldır, aynı tabancayla kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldır (41), Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile tartıştı.

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