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        Mersin'de eski karısını tabancayla öldüren kişi hayatına son verdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:03
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        Mersin'de eski karısını tabancayla öldüren kişi hayatına son verdi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldır (41), Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile tartıştı.

        Bayer'e tabancayla ateş eden Yıldır, aynı tabancayla kendini vurdu.

        Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Polis memuru olduğu anlaşılan Yıldır'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralı Bayer'i hastaneye kaldırdı.

        Tedaviye alınan Bayer de kurtarılamadı.

        Yıldır ve Bayer'in cenazeleri morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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