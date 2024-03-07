Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'den Gazze'ye insani yardım gemisi yola çıktı

        TÜRK Kızılay tarafından hazırlanan 2 bin 737 tonluk insanı yardım malzemesini Gazze halkına ulaştıracak olan 7'nci iyilik gemisi, Uluslararası Mersin Limanı'ndan Mısır'a uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'den Gazze'ye insani yardım gemisi yola çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRK Kızılay tarafından hazırlanan 2 bin 737 tonluk insanı yardım malzemesini Gazze halkına ulaştıracak olan 7’nci iyilik gemisi, Uluslararası Mersin Limanı’ndan Mısır’a uğurlandı.

        Liman yerleşkesindeki gemi uğurlama töreninde Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yer aldı. Gazze’ye bugüne kadar 12 uçak ve 6 insani yardım gemisinin gönderildiğini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, 7’nci gemide 110 bin gıda kolisi, 620 ton un, 14 TIR dolusu su, kıyafet, tıbbi malzeme, bebek bezi ve 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil mutfakların bulunduğunu söyledi. Bu geminin Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, iyiliğini ve duasını taşıdığını vurgulayan Yılmaz, “Bizler de bu iyiliğin emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz. Yardımlar ilk önce Mısır El-Ariş Limanı’na, oradan TIR’larla Gazze’ye ulaşacak. Yardımların uzun süreli ve sürekli yapılması son derece önemli. Gemimiz yükünü boşalttıktan sonra yardımlarla tekrar yüklenecek ve yeniden gönderilecek” dedi.

        8’İNCİ GEMİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

        Gazze’deki sorunun sadece İslam dünyasını değil, insanlığın vicdanını karartan büyük bir trajedi olduğunu söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise “Türkiye’deki bütün insanlar bu dram karşısında büyük bir acı ve Gazze için bir şey yapamamanın hüznünü yaşıyor. Gemimizdeki 75 binin üzerinde paketin içinde, ısıtmaya ve pişirmeye gerek kalmadan tüketilebilecek çorba, pilav, etli kuru fasulye gibi 28 adet hazır gıda maddesi bulunuyor. 75 bin gıda kolisini daha bu ayın sonlarına doğru gidecek 8’inci iyilik gemisiyle uğurlayacağız. O gemiye 2 adet tam donanımlı ambulans da bulundurmak istiyoruz” diye konuştu. Mazlumlara yardım elini uzatmak için iyiliklerin çoğaltılması gerektiğine dikkat çeken Mahmut Asmalı, fiili desteklerin artırılması noktasında çağrı yaptı. Konuşmaların ardından yaklaşık 5 bin paletlik 2 bin 737 ton ağırlığındaki insani yardım malzemelerini taşıyan gemi, Mısır’a uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?

        Benzer Haberler

        Mersin'den Gazze'ye insani yardım gamisi yola çıktı
        Mersin'den Gazze'ye insani yardım gamisi yola çıktı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Mersin mitinginde konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Mersin mitinginde konuştu:
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Mersin mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Mersin mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım
        Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı
        Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı