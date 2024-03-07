Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti

        MERSİN'in Tarsus ilçesine polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı satış danışmanı Mervegül Bayer'i (31) tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’in Tarsus ilçesine polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı satış danışmanı Mervegül Bayer'i (31) tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için sokakta buluştu. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla Bayer'in başına ateş etti. Yıldır daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığı belirtilen Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Kuzey Kore liderinden orduya talimat!
        Kuzey Kore liderinden orduya talimat!
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Yılın çifti seçildiler
        Yılın çifti seçildiler
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda

        Benzer Haberler

        İki çocuk annesi, ön yargıları yıkıp vinç operatörü oldu
        İki çocuk annesi, ön yargıları yıkıp vinç operatörü oldu
        Mersin'de eski karısını tabancayla öldüren kişi hayatına son verdi
        Mersin'de eski karısını tabancayla öldüren kişi hayatına son verdi
        Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
        Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
        ÇBK Mersin, Final Four'da
        ÇBK Mersin, Final Four'da
        ÇBK Mersin - Zaragoza: 86-63
        ÇBK Mersin - Zaragoza: 86-63
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi