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        Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:01
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        Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Siteler Mahallesi 5627 Sokak'ta 4 katlı binanın son katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın çıkan katta mahsur kalan 3 çocuk, eve giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kurtarılan çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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