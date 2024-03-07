Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Siteler Mahallesi 5627 Sokak'ta 4 katlı binanın son katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın çıkan katta mahsur kalan 3 çocuk, eve giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kurtarılan çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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