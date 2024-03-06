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        Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:09
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        Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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