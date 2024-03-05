Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, çiftçilerle buluştu

Programa Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile çiftçiler katıldı.

Soydan, yerel seçimi kazanıp Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım AŞ'yi kuracaklarını ifade ederek, "Tarım AŞ, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini minimum seviyeye indirme noktasında fayda sağlayacak. Ziraat mühendislerimizin desteğiyle Bitki Sağlığı Merkezi oluşturacağız." diye konuştu.

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