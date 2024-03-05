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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, çiftçilerle buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:30
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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, çiftçilerle buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

        MHP adayı Soydan, bir otelde düzenlenen toplantıda, çiftçilerin yaşadığı sorunları bildiklerini söyledi.

        Üreticilerle istişare ettikten sonra oluşturacakları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını belirten Soydan, vatandaşların yanında olacaklarını anlattı.

        Soydan, yerel seçimi kazanıp Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım AŞ'yi kuracaklarını ifade ederek, "Tarım AŞ, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini minimum seviyeye indirme noktasında fayda sağlayacak. Ziraat mühendislerimizin desteğiyle Bitki Sağlığı Merkezi oluşturacağız." diye konuştu.

        Üreticiyi destekleyeceklerini dile getiren Soydan, "Ürünlerin pazarlanması konusunda ziraat odaları ve sektör temsilcileriyle işbirliği yaparak pazarlama departmanları kuracağız." dedi.

        Programa Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile çiftçiler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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