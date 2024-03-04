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        Tarsus'ta engelliler yararına resim sergisi açıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli çocuklara destek için resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:43 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:05
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        Tarsus'ta engelliler yararına resim sergisi açıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli çocuklara destek için resim sergisi açıldı.

        Tarsus Engelliler Platformu işbirliğinde Tarsus Müzesi'nde açılan sergide, ressam Özlem Küçük'ün 57 yağlı boya eseri yer aldı.

        Sergiyi gezen Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve davetliler, resimleri inceledi.

        Elde edilecek gelirin engelli çocuklar için kullanılacağı sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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