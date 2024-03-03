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        Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:17 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:50
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        Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası tamamlandı.

        Toroslar Bocce Tesisi'nde 29 Şubat'ta 120 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonun final müsabakaları yapıldı.

        Sporcular, "geleneksel tekler", "geleneksel çiftler" ve "kombine" kategorilerinde performans sergiledi.

        TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız'ın da izlediği müsabakaların ardından dereceye giren katılımcılara madalyaları verildi.

        Kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular şunlar:

        Geleneksel tekler

        1. Serhat Bilmez

        2. Yasin Kaya

        3. Yunus Emre Güngör-Faik Dursun Öztürk

        Geleneksel çiftler

        1. Burak Altay-Yasin Kaya

        2. Umut Kalaycı-Zafer Yaman

        3. Serhat Bilmez-Yunus Emre Güngör ile Mehmet Can Yakın-Sedat Gökdeniz

        Kombine

        1. Abdullah Kaplan

        2. Emre Mecit

        3. Yılmaz Duran-Mahmut Zeytin

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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