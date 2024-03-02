Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 46 Strandberg), Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Ghoulam (Dk. 61 Cemali Sertel), Mehdi Boudjemaa (Dk. 69 Ömer Faruk Beyaz), Matondo, Dele-Bashiru (Dk. 61 Doğukan Sinik), Rivas, Pedro, Halil Dervişoğlu (Dk. 79 Dadashov)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Oosterwolde), Becao (Dk. 82 Bonucci), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 65 Fred), Szymanski, Tadic, Dzeko
Goller: Dk. 24 Osayi-Samuel, Dk. 40 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 8 Osayi-Samuel, Dk. 34 Becao, Dk. 78 Oosterwolde, Dk. 90+2 İsmail Yüksek, Dk. 90+4 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 44 Matondo (Hatayspor)
MERSİN
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