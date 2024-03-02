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        Mersin'de evde çıkan yangında ölen çiftin cenazesi defnedildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:44
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        Mersin'de evde çıkan yangında ölen çiftin cenazesi defnedildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi toprağa verildi.

        Arslanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde dün çıkan yangında yaşamını yitiren Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Türbe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        Buradaki cenaze namazına çiftin akrabaları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        İlçe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı namaz sonrasında karı kocanın naaşları mahalle mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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