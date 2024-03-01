Mersin Stadyumu'nda 2 günde 2 maç

Mersin Stadyumu'nda yarın oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde bugün maç oynanması takımları endişelendirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 28'inci hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi. Aynı statta yarın Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacak olması zeminin durumu konusunda teknik heyet ve takımları endişelendirdi. Üst üste 2 gün içinde 2 maçın oynanacak olmasından dolayı Mersin Stadyumu'nun zemininin bozulmasından korkulurken, bugün 14.00'te başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor maçının ardından bakım ve onarım çalışmalarına hemen başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mersin Stadyumu çimlerinden görüntüler