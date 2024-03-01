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        Mersin Stadyumu'nda 2 günde 2 maç

        Mersin Stadyumu'nda yarın oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde bugün maç oynanması takımları endişelendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:51
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        Mersin Stadyumu'nda 2 günde 2 maç
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        Mersin Stadyumu'nda yarın oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde bugün maç oynanması takımları endişelendirdi.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 28'inci hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi. Aynı statta yarın Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacak olması zeminin durumu konusunda teknik heyet ve takımları endişelendirdi. Üst üste 2 gün içinde 2 maçın oynanacak olmasından dolayı Mersin Stadyumu'nun zemininin bozulmasından korkulurken, bugün 14.00'te başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor maçının ardından bakım ve onarım çalışmalarına hemen başlandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Mersin Stadyumu çimlerinden görüntüler

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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