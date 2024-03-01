Mersin'de evde çıkan yangında karı koca öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.
Arslanlı Mahallesi'nde Durmuş Bütüner'e (55) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Ekipler, evdeki Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.