Anamur Emniyet Müdürü Umar'dan, Özel Eğitim Kurs Merkezine ziyaret
Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Güleç Mahallesi Özel Eğitim Kurs Merkezini ziyaret etti.
Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Güleç Mahallesi Özel Eğitim Kurs Merkezini ziyaret etti.
Umar, ziyaretinde, merkez görevlilerinden bilgi aldı, burada eğitim gören çocuklarla görüştü.
Çocukların el emeği ürünleri inceleyen Umar, öğrencileri tebrik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.