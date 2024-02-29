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        Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı: Mağdurken suçlu olduk (2)

        MÜDÜRÜNOĞLU DA TUTUKLANDIMersin'de otobüste hastaneden evlerine giden Ramazan ve Hamdiye Polat çiftini döven okul müdürü İsmet Turan tutuklanmış, oğlu A.O.T ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Olayın görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki alan A.O.T. de bugün yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.O.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:20
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        Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı: Mağdurken suçlu olduk (2)
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        MÜDÜRÜNOĞLU DA TUTUKLANDIMersin'de otobüste hastaneden evlerine giden Ramazan ve Hamdiye Polat çiftini döven okul müdürü İsmet Turan tutuklanmış, oğlu A.O.T ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Olayın görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki alan A.O.T. de bugün yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.O.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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