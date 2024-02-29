Otobüsteki saldırıda okul müdüründen sonra oğlu da tutuklandı (2) YENİDENGÖZALTINA ALINAN OĞUL DA TUTUKLANDIMersin'de otobüste hastaneden evlerine giden Ramazan ve Hamdiye Polat çiftini döven okul müdürü İsmet Turan tutuklanmış, oğlu A.O.T ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Olayın görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki alan A.O.T. de bugün yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.O.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 17:22 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:25 facebook

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