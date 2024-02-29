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        Küçük Azra, saçlarını onkoloji hastasına peruk olarak hediye etti

        MERSİN'de 10 yaşındaki Azra Özbek, 3 yıl boyunca sabırla uzattığı saçlarını kestirerek Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalında tedavi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan'a peruk olarak hediye etti.Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görev yapan Fatma Özbek'in kızı Azra, kadın kuaförlüğü yapan babası Zeki Özbek'in iş yerinde kadınların saçlarına verdiği önemi görünce tedavi süreçlerinde saçını kaybeden bir hastaya saçlarını hediye etmek istedi. Özbek çiftinin girişimleriyle kızları Azra'nın saçları, Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalında tedavi gören Ayten Özkan'a peruk olarak hediye edildi. Özbek, Ayten Özkan'a saçlarıyla umut olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Saçlarını hediye ettiği için Özbek'e teşekkür eden Ayten Özkan ise "Azra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir hediye verdi bana. Zamanla saçlarıma alışacağım. Çok mutlu ve duyguluyum" dedi.'DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM'Ayten Özkan'ın babası Levent Özkan, kızının bu hediye ile çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. Kızım çok mutlu oldu. Çocukları sevindirmek herkesin görevi olmalı. Kızımın mutlu olduğunu görmek beni çok duygulandırdı. Babası olarak her zaman yanındayım. Azra'ya ve ailesine de çok teşekkür ediyorum kızımı mutlu ettikleri için" diye konuştu.'ÇOK DUYGULUYUZ'Fatma ve Zeki Özbek çifti ise kızlarının hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Fatma Özbek, "Kızım hayalini gerçekleştirmek için bir adım attı. Çok güzel bir düşünce. Aile olarak çok duyguluyuz. Bu süreçte bizim için uğraşan ve kızımın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayten'i de mutlu etmiş olmak bizi çok mutlu ediyor" dedi. Zeki Özbek ise kızlarının bu düşüncesinden dolayı çok duygulandığını ve bu tarz bağışların yaygınlaşmasını umduğunu söyledi.'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'Ayten Özkan'ın tedavi gördüğü hastanenin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Selma Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Feryal Karahan ise çocukluk çağı lösemileri nedeniyle tedavi alan adölesan yaş grubunun en büyük kaygılarının dış görünüşlerinde ve özellikle de saçlarında meydana gelebilecek olan değişiklikler olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Feryal Karahan, "Azra Özbek'in hayali, yaklaşık bir aydır bilim dalımızda tedavi almakta olan Ayten için bu noktada bir umut oldu. Ayten, bizlere en çok 'Saçlarıma ne olacak?' 'Dökülecek mi?' ve 'Saçlarım ne zaman çıkacak' gibi sorular soruyordu. Saçlarını kaybedeceği için çok ciddi kaygıları vardı ve bunun için çok üzülüyordu. Son birkaç günkü heyecanlı bekleyişinin ardından ise bugün bu bağıştan dolayı çok mutlu ve istediği oldu. Azra'nın saçlarını kendi yaşıtlarına bağışlamak istemesi de çok duygulandırıcı. Her ikisi adına da çok sevinçliyiz. Umarım bu bağış örnek bir davranış olarak yaygınlaşır. Azra Özbek ve ailesine bu düşünceli davranışları ve duyarlılıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:05
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        Küçük Azra, saçlarını onkoloji hastasına peruk olarak hediye etti
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        MERSİN’de 10 yaşındaki Azra Özbek, 3 yıl boyunca sabırla uzattığı saçlarını kestirerek Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalında tedavi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan’a peruk olarak hediye etti.Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görev yapan Fatma Özbek'in kızı Azra, kadın kuaförlüğü yapan babası Zeki Özbek’in iş yerinde kadınların saçlarına verdiği önemi görünce tedavi süreçlerinde saçını kaybeden bir hastaya saçlarını hediye etmek istedi. Özbek çiftinin girişimleriyle kızları Azra'nın saçları, Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalında tedavi gören Ayten Özkan’a peruk olarak hediye edildi. Özbek, Ayten Özkan’a saçlarıyla umut olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Saçlarını hediye ettiği için Özbek’e teşekkür eden Ayten Özkan ise "Azra’ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir hediye verdi bana. Zamanla saçlarıma alışacağım. Çok mutlu ve duyguluyum" dedi.'DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM'Ayten Özkan’ın babası Levent Özkan, kızının bu hediye ile çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. Kızım çok mutlu oldu. Çocukları sevindirmek herkesin görevi olmalı. Kızımın mutlu olduğunu görmek beni çok duygulandırdı. Babası olarak her zaman yanındayım. Azra’ya ve ailesine de çok teşekkür ediyorum kızımı mutlu ettikleri için" diye konuştu.'ÇOK DUYGULUYUZ'Fatma ve Zeki Özbek çifti ise kızlarının hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Fatma Özbek, "Kızım hayalini gerçekleştirmek için bir adım attı. Çok güzel bir düşünce. Aile olarak çok duyguluyuz. Bu süreçte bizim için uğraşan ve kızımın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayten’i de mutlu etmiş olmak bizi çok mutlu ediyor" dedi. Zeki Özbek ise kızlarının bu düşüncesinden dolayı çok duygulandığını ve bu tarz bağışların yaygınlaşmasını umduğunu söyledi.'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'Ayten Özkan’ın tedavi gördüğü hastanenin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Selma Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Feryal Karahan ise çocukluk çağı lösemileri nedeniyle tedavi alan adölesan yaş grubunun en büyük kaygılarının dış görünüşlerinde ve özellikle de saçlarında meydana gelebilecek olan değişiklikler olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Feryal Karahan, "Azra Özbek’in hayali, yaklaşık bir aydır bilim dalımızda tedavi almakta olan Ayten için bu noktada bir umut oldu. Ayten, bizlere en çok 'Saçlarıma ne olacak?' 'Dökülecek mi?' ve 'Saçlarım ne zaman çıkacak' gibi sorular soruyordu. Saçlarını kaybedeceği için çok ciddi kaygıları vardı ve bunun için çok üzülüyordu. Son birkaç günkü heyecanlı bekleyişinin ardından ise bugün bu bağıştan dolayı çok mutlu ve istediği oldu. Azra’nın saçlarını kendi yaşıtlarına bağışlamak istemesi de çok duygulandırıcı. Her ikisi adına da çok sevinçliyiz. Umarım bu bağış örnek bir davranış olarak yaygınlaşır. Azra Özbek ve ailesine bu düşünceli davranışları ve duyarlılıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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