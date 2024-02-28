Okul müdürü ile oğlu, belediye otobüsünde tartıştıkları çifti darbetti MERSİN'de lise müdürü İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Baba ile oğlu, çifti darbetti. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Toroslar ilçesinde meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da baba İsmet T., çifte saldırdı. R.P.'nin üzerine çıkan İsmet T., onu darbetti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüleri ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun, derbedilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından da İsmet T.'nin tutuklandığı, oğlunun ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:55 facebook

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