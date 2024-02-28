Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        MEÜ Diş Hekimliği Hastanesi'nde ocakta 4 bin 286 hastaya sağlık hizmeti verildi

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Hastanesi'nde ocak ayında 4 bin 286 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEÜ Diş Hekimliği Hastanesi'nde ocakta 4 bin 286 hastaya sağlık hizmeti verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Hastanesi'nde ocak ayında 4 bin 286 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilere, MEÜ Diş Hekimliği Hastanesi'nin 2016 yılından bu yana hizmet verdiğini söyledi.

        Hastanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yeni açılan 12 bin 500 metrekarelik binada hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Yaşar, hastanede lokal cerrahi ve diş hekimliği girişimlerinin uygulanabilen kliniklerin yer aldığını belirtti.

        Hastane hakkında bilgi veren Erol Yaşar, şöyle devam etti:

        "Klinik binamızda günlük 250 hastaya hizmet verilirken, ocak ayı içerisinde toplamda 4 bin 286 hastamıza sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık güvencesi olan hastalarımız birçok hizmetten ücretsiz olarak yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalarımız da birinci sınıf hizmeti, uygun olan ücretler karşılığında alabiliyor. Fakültemizde sadece hastalarımıza şifa dağıtılmıyor. Geleceğin diş hekimleri de yetişiyor."

        Yaşar, sağlık alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını giderme noktasında hastanenin gösterdiği başarılardan gurur duyduklarını ifade etti.

        MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Atıl da fakülte hastanesinin süreç içerisinde iyi yol aldığını belirterek, hastanede dinamik bir ekiple çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de 150 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de 150 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de, sahte içki operasyonunda 7 gözaltı
        Mersin'de, sahte içki operasyonunda 7 gözaltı
        Milli tekvandocu Ayşe Orhan, Güney Kore'de altın madalyalarına yenisini ekl...
        Milli tekvandocu Ayşe Orhan, Güney Kore'de altın madalyalarına yenisini ekl...
        Mersin'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 y...
        Mersin'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 y...