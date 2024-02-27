Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde, otomobille çarpışan yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.Kaza, gündüz saatlerinde Mersin- Antalya karayolu Yeşilovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki 33 C 4540 plakalı minibüs, Kamil Uysal'ın kullandığı 33 K 1146 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt'un (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:13 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Silifke ilçesinde, otomobille çarpışan yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.Kaza, gündüz saatlerinde Mersin- Antalya karayolu Yeşilovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki 33 C 4540 plakalı minibüs, Kamil Uysal'ın kullandığı 33 K 1146 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt'un (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü

        Benzer Haberler

        Mersin'de minibüsle otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
        Mersin'de minibüsle otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisini bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek
        Beşiktaş-Galatasaray derbisini bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek
        Mersin'de terör eylemi hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı
        Mersin'de terör eylemi hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı
        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mut'ta "Mersin Turizm Fuarı" tanıtıldı
        Mut'ta "Mersin Turizm Fuarı" tanıtıldı
        Silifke Kaymakamı Aslaner, Vergi Dairesi Müdürü Aydoğan'ı kabul etti
        Silifke Kaymakamı Aslaner, Vergi Dairesi Müdürü Aydoğan'ı kabul etti