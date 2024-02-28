Mersin'de 150 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Silifke ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 150 litre içki ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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