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        Mersin'de, sahte içki operasyonunda 7 gözaltı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde, sahte içki üretimi ve ticaretini yapan 7 şüpheli, gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde sahte içki üretimi ve ticaretini yapan kişilerin olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, sahte içki üretimi yapıp piyasa süreceklerin kimliğini belirleyerek Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve gözaltı kararıyla operasyon düzenledi. S.T., S.S., M.T., A.R., S.D., V.S. ve Y.S. adlı kişiler yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarda 1 damıtma cihazı ile çeşitli türlerdeki toplam 150 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzemeye el koyuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:20
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        Mersin'de, sahte içki operasyonunda 7 gözaltı
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde, sahte içki üretimi ve ticaretini yapan 7 şüpheli, gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde sahte içki üretimi ve ticaretini yapan kişilerin olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, sahte içki üretimi yapıp piyasa süreceklerin kimliğini belirleyerek Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve gözaltı kararıyla operasyon düzenledi. S.T., S.S., M.T., A.R., S.D., V.S. ve Y.S. adlı kişiler yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarda 1 damıtma cihazı ile çeşitli türlerdeki toplam 150 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzemeye el koyuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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