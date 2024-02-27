Beşiktaş-Galatasaray derbisini bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek

Süper Lig'in 28'inci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek.İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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