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        Beşiktaş-Galatasaray derbisini bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek

        Süper Lig'in 28'inci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek.İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:36
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        Beşiktaş-Galatasaray derbisini bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek
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        Süper Lig'in 28'inci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek.İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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